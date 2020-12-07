В Чечне заявили о героизме обезглавившего учителя террориста

Для всего исламского мира Абдулах Анзоров, обезглавивший учителя в пригороде Парижа, является героем. Об этом заявил изданию «Подъем» Салман Магамадов — глава чеченского села Шалажи, где был похоронен террорист.

«Родился этот мальчик в Москве, в Шалажи он первый раз покойником оказался. Надо было его выкинуть на свалку? Для всего исламского мира он герой. Во Франции и Европе "голубые" герои, а здесь нет», — объяснил он.

Глава Шалажи также опроверг информацию о том, что похороны Анзорова прошли с почестями. По его словам, блокпосты на въезде в село были установлены из-за ограничительных мер, действующих в регионе на фоне распространения коронавируса. «Нормальные похороны были. Я, безусловно, был там, выразил слова соболезнования родственникам. Это мой долг», — добавил он.

Магамадов отметил, что семья Анзорова не получала материальной помощи от администрации. «Этих людей во всем исламском мире с руками и ногами ждут, от наших жалких подачек они вообще не зависимы», — подчеркнул он. Магамадов уточнил, что тело террориста привезла турецкая похоронная компания.

Ранее стало известно, что в Урус-Мартановском районе Чечни похоронили Анзорова. По информации журналистов, тело террориста доставили из Франции 5 декабря, в церемонии прощания приняли участие около 200 человек. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, были ли в Чечне похороны «с почестями» террориста. «Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию», — добавил он.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда — преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова. Анзоров был застрелен полицейскими при задержании. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.