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Кремль отреагировал на похороны обезглавившего учителя террориста в Чечне

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В Кремле не знают, были ли в Чечне похороны «с почестями» террориста, обезглавившего французского учителя. Таким образом отреагировал на соответствующие сообщения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, ему неизвестно, действительно ли в республике похоронили Абдулаха Анзорова, убившего в октябре под Парижем преподавателя Самюэля Пати. «Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию», — добавил представитель Кремля.

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