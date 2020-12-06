В Чечне похоронили обезглавившего учителя террориста

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Baza.

Тело террориста было доставлено из Франции в субботу, 5 декабря. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек, а в село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских.

18-летний чеченец Абдулах Анзоров вечером 16 октября в пригороде Парижа подкараулил у колледжа, убил и отрезал голову преподавателю Самюэлю Пати. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе. Позже он был застрелен полицейскими.

Анзоров имел статус беженца во Франции — у него был вид на жительство, выданный в марте этого года. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».