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Обнаружена связь террориста из Ниццы с убийством учителя под Парижем

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Следователи, ведущие дело о нападении террориста на церковь в Ницце, обнаружили его связь с убийством учителя истории и географии Самуэля Пати под Парижем. В телефоне нападавшего обнаружили фотографию чеченца, расправившегося с преподавателем, сообщает Nice Matin.

Представители антитеррористических структур рассказали, что у него на устройстве нашлись и другие изображения, связанные с террористическими группировками, а также аудиозапись, в которой Францию называют «страной неверных».

Частично восстановлены действия преступника в течение нескольких дней перед нападением: он приехал в Ниццу на поезде из Рима за два дня до атаки и по меньшей мере четыре раза появлялся возле церкви, на которую впоследствии напал.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября на церковь Нотр-Дам-де-Нис в Ницце напал с ножом иммигрант из Туниса Ибрагим Аль Ауисауи. В результате погибли три человека, двоим жертвам убийца перерезал горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».

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