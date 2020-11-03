Канцлер Германии Ангела Меркель объявила исламский терроризм общим врагом. Об этом сообщает Reuters.

«Мы, немцы, выражаем соболезнования и солидарность с нашими австрийскими друзьями. Борьба с исламистским терроризмом — это наша общая борьба», — сказала немецкий лидер. Она добавила, что в эти ужасные часы мысленно находится с людьми в Вене.

Материалы по теме Кризис веры Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир Серия вооруженных нападений произошла во Франции Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться. Он добавил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. До этого соболезнования народу Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что после терактов во Франции жертвой атаки стала союзная страна.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.

В октябре во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров.

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