Канцлер Германии Ангела Меркель объявила исламский терроризм общим врагом. Об этом сообщает Reuters.
«Мы, немцы, выражаем соболезнования и солидарность с нашими австрийскими друзьями. Борьба с исламистским терроризмом — это наша общая борьба», — сказала немецкий лидер. Она добавила, что в эти ужасные часы мысленно находится с людьми в Вене.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться. Он добавил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. До этого соболезнования народу Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что после терактов во Франции жертвой атаки стала союзная страна.
Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.
В октябре во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».
Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров.