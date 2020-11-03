Трамп отреагировал на атаку в Вене

Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшую в Вене атаку в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться. Он добавил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. «Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе», — написал Трамп.

Ранее соболезнования народу Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что после терактов во Франции жертвой атаки стала союзная страна. «Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся», — заключил французский лидер.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло трех человек.