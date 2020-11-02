Франция усилит контроль границ из-за терактов

Франция усилит контроль своих границ из-за терактов, произошедших за последнее время. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

«Мы будем больше контролировать границы. Я сделал такое предложение президенту и премьер-министру», — рассказал он. При этом Дарманен подчеркнул, что не все иностранцы представляют террористическую угрозу. Глава ведомства также опроверг утверждения о том, будто можно защитить страну, закрыв ее ото всех.

Он напомнил, что среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, 22 человека — граждане Франции. Политик считает, что терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи, но имеет значение «исламистская идеология».

По его словам, за последний месяц из республики выслали 16 иностранцев, которых подозревают в радикальных взглядах. За последние три года их число достигло 458 человек.

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31 октября в результате стрельбы во французском Лионе рядом с греческой церковью был ранен православный священник. Нападавший скрылся с места преступления. Инцидент произошел, когда священник закрывал церковь. Неизвестный дважды выстрелил в него из охотничьего ружья.

29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Нападавшего при задержании ранила полиция, он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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