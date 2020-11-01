Появились подробности дела о теракте в Ницце

Выходец из Туниса, совершивший нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека, прибыл во Францию специально для совершения теракта. О подробностях дела в воскресенье, 1 ноября, рассказал глава МВД республики Жеральд Дарманен в беседе с La Voix du Nord, передает ТАСС.

«Он находился на территории страны к тому моменту недолго. Он прибыл с очевидной целью убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами», — объясняет глава ведомства.

Планируется определить, когда у злоумышленника возник план нападения. На фоне произошедшего власти намерены усилить контроль на границах страны.

«Я не хочу, как предлагают крайне правые, видеть в каждом иностранце террориста. Но нам нельзя расслабляться», — отметил Дарманен.

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Накануне по делу о теракте в Ницце задержали еще одного подозреваемого. Некий 33-летний мужчина был арестован в доме в Ницце, который принадлежит другому задержанному по этому делу. Всего на данный момент есть четыре фигуранта, включая непосредственного исполнителя преступления.

Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи в церкви Нотр-Дам-де-Нис 29 октября. В результате нападения в Ницце погибли три человека. У двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил. Нападавшего при задержании ранила полиция, он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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