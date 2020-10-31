Задержан второй человек по делу о теракте в Ницце

Французская полиция задержала второго человека по делу о теракте в Ницце. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на близкий к следствию источник.

По его данным, мужчину задержали в ходе рейда 30 октября около 18:50 по местному времени (20:50 мск) в Ницце и поместили под стражу. Это 35-летний местный житель, который, предположительно, общался с напавшим на людей с ножом преступником за день до происшествия.

В настоящее время правоохранители не выдвинули ему обвинения. Следствие устанавливает его возможные связи с убийцей.

29 октября по аналогичной причине задержали 47-летнего мужчину.

Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис 29 октября. В результате нападения в Ницце погибли три человека. У двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил. Нападавшего при задержании ранила полиция, он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.