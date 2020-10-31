По делу о теракте в Ницце арестовали еще одного подозреваемого

По делу о теракте в Ницце 29 октября, в результате которого погибли три человека, полиция задержала еще одного подозреваемого. Об этом сообщает BFM TV.
Отмечается, что некий 33-летний мужчина был арестован в доме в Ницце, который принадлежит другому задержанному по этому делу. Всего на данный момент есть четыре фигуранта, включая непосредственного исполнителя преступления.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 35-летнего жителя Ниццы в ходе рейда 30 октября. Следствие устанавливает его возможные связи с убийцей. 29 октября по аналогичной причине задержали 47-летнего мужчину.
Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи в церкви Нотр-Дам-де-Нис 29 октября. В результате нападения в Ницце погибли три человека. У двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил. Нападавшего при задержании ранила полиция, он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».
Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.