Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму. Он заявил об этом на видеоконференции «Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы», его слова приводит РИА Новости.

По словам турецкого лидера, борьбу с враждебностью к исламу нужно вести так же, как борьбу с антисемитизмом после Холокоста.

«Мусульмане в Европе систематически подвергаются дискриминации, их права и свободы урезаются. Это неправильный подход, который угрожает будущему человечества, культуре сосуществования разных верований. Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу», — отметил Эрдоган

28 октября Эрдоган фактически лично подал в суд на журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры на него. Иск в Генеральную прокуратуру Анкары против журналистов передал адвокат президента Хюсейн Айдын от его имени. На рисунке был изображен полураздетый Эрдоган, который сидит в кресле. В одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписали авторы.

Конфликт между Парижем и Анкарой разгорелся после того, как лидер Франции заступился за право издания публиковать любые карикатуры, в том числе и на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама, указав, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире.

24 октября Эрдоган впервые раскритиковал французского коллегу за высказывания об исламе. Макрон сделал его на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Анзоров.