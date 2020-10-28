Эрдоган лично подал иск к Charlie Hebdo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически лично подал в суд на журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры. Об этом пишет TRT Haber.

Иск в Генеральную прокуратуру Анкары против журналистов передал адвокат президента Хюсейн Айдын от его имени. В его заявлении указано, что публикация «не соответствует моральным и этическим принципам журналистики», а также понятию свободы слова и нарушает честь и достоинство турецкого лидера. При этом ранее сообщалось, что сам президент якобы даже не видел этой карикатуры.

О том, что Генпрокуратура Анкары завела уголовное дело против Charlie Hebdo, стало известно 28 октября. Дело возбуждено в отношении сотрудников редакции. Им выдвинуты обвинения в оскорблении Эрдогана сразу по трем статьям уголовного кодекса Турции.

На упомянутом рисунке изображен полураздетый Эрдоган, который сидит в кресле. В одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписали авторы.

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