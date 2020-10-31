Православного священника ранили в результате стрельбы в Лионе

В результате стрельбы во французском Лионе рядом с греческой церковью был ранен православный священник. Об этом сообщает BFMTV в субботу, 31 октября.

По данным телеканала, нападавший скрылся с места преступления. Инцидент произошел, когда священник закрывал церковь. Неизвестный дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, стрелку около 40 лет. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения 7-го района Лиона. На месте происшествия установлен периметр безопасности. Дежурят сотрудники полиции и спасатели.

О нападении стало известно ранее 31 октября.

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29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее преступник Ибрагим аль-Ауисауи не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Ответственность за нападения взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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