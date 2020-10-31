Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу рядом с церковью

Неизвестный открыл стрельбу во французском Лионе рядом с греческой церковью, как минимум один человек ранен. Об этом сообщает Le Progres.

Отмечается, что тяжело раненый — православный священник, который закрывал церковь. Сообщается, что стрелка ищут правоохранители, о других подробностях инцидента пока не передается.

Материалы по теме Кризис веры Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир Серия вооруженных нападений произошла во Франции Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее преступник Ибрагим аль-Ауисауи не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Ответственность за нападения взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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