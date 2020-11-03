Полиция Австрии раскрыла официальную информацию по стрельбе в Вене. Об этом сообщается в Twitter- аккаунте правоохранителей столицы.

По данным полиции, атаки устроили несколько вооруженных человек в шести разных частях города. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги на Зайтенштеттенгассе в центре Вены.

В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело раненный полицейский.

Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

Ранее сообщалось о задержании одного из напавших. Другой, по неподтвержденной информации, подорвал себя. Еще несколько могут быть в бегах.