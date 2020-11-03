Названо предварительное число открывших стрельбу по людям в Вене

В Вене могут находиться семь преступников, открывших стрельбу по людям. Такое число назвал австрийский телеканал OE24 со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала ORF TV, террористы атаковали сразу 6 локаций в столице.

Ранее сообщалось о задержании одного из напавших. Другой, по неподтвержденной информации, подорвал себя. Еще несколько могут быть в бегах.

Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Преступники сделали около 50 выстрелов: атаковали сразу несколько точек в городе, среди которых были ресторан, синагога и еврейский центр. Число погибших, по разным данным, варьируется от 1 до 7 человек. Еще несколько человек ранены, сообщалось о тяжелых травмах полицейского.

МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.