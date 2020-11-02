Неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в Вене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийские СМИ.

Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Количество людей, удерживаемых преступниками, пока неизвестно. Полиция проверяет заведения.

Ранее 2 ноября неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. По предварительной информации, один из нападавших ликвидирован, а второй находится в бегах. Полиция допустила, что жертвами нападения могли стать семь человек. Министерство внутренних дел (МВД) Австрии не исключило, что нападение может быть терактом.

В общей сложности недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба велась из пулемета. Серия атак произошла сразу в нескольких местах в центре города — ресторанах, синагоге и еврейском центре. Правоохранители призвали жителей города и туристов избегать общественных мест и транспорта.