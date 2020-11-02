Австрия допустила версию теракта в Вене

Министерство внутренних дел (МВД) Австрии не исключило, что нападение рядом с синагогой в центре Вены может быть терактом. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Австрийское агентство печати.

МВД также предполагает, что речь может идти о беспорядочной стрельбе. При этом не установлено, было ли религиозное сооружение главным объектом атаки нападавших.

Вечером 2 ноября стало известно, что неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. По предварительной информации, один из нападавших ликвидирован, а второй находится в бегах. Полиция не исключает, что жертвами нападения могли стать семь человек.

Всего на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба велась из пулемета. Также уточнялось, что серия атак произошла сразу в нескольких местах в центре города — ресторанах, синагоге и еврейском центре. Правоохранители призвали жителей города и туристов избегать общественных мест и транспорта.