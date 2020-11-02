Появились подробности стрельбы у синагоги в Вене

Один из стрелков, открывших огонь рядом с синагогой в центре Вены, подорвал себя, второй находится в бегах. Подробности приводит издание Kronen Zeitung.

Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки погиб один полицейский, еще несколько получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал OE24, всего на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Сообщается, что стрельба велась из пулемета. Серия атак произошла сразу в нескольких местах в центре города. По предварительным данным, это рестораны, синагога и еврейский центр.

Сейчас полиция не исключает версию о теракте. Правоохранители призвали жителей города и туристов избегать общественных мест и транспорта.

Ранее сообщалось, что еврейской общины исключил жертвы среди своей группы. Другие подробности происшествия не приводятся.