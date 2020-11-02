Полиция задержала одного из открывших стрельбу у синагоги в Вене

Австрийская полиция задержала одного из открывших стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Об этом сообщает министерство внутренних дел (МВД) страны, передает ТАСС.

Ведомство также подтвердило ранение полицейского в результате нападения. Ранее сообщалось, что он получил серьезные травмы. МВД не исключило версию теракта.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли семь человек, еще несколько пострадали. Уточнялось, что один из стрелков, напавших на людей рядом с синагогой, подорвал себя, а второй сбежал.

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября. По неподтвержденной информации, она велась сразу в нескольких точках города, среди которых был ресторан, синагога и еврейский центр. Позднее стало известно, что неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в австрийской столице.