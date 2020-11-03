Макрон прокомментировал стрельбу в Вене

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования народу Австрии после того, как неизвестные открыли стрельбу по людям в Вене. Об этом он написал в Twitter.

«Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийцев, которые подверглись нападению в самом центре их столицы Вены», — написал глава государства. Он добавил, что после терактов во Франции жертвой атаки стала союзная страна. «Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся», — заключил французский лидер.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело раненный полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама». Реакцию Макрона раскритиковали в исламских странах, кроме того, о президенте критично высказались глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.