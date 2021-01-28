Обезглавившего журналиста исламиста оправдали в Пакистане

Коллегия Верховного суда Пакистана постановила освободить исламиста Ахмеда Омара Саид Шейха, обвиненного в обезглавливании журналиста Даниэля Перла в 2002 году. Об этом сообщает Reuters.

По их информации, двое из трех судей проголосовало за оправдание обвиняемого и освобождение из-под стражи.

Перл, который возглавлял бюро The Wall Street Journal в Южной Азии, был похищен в Карачи в январе 2002 года. Исламисты требовали в обмен на его освобождение отпустить боевиков, заключенных в Гуантанамо. В феврале журналисту перерезали горло, а затем отрубили голову. Его казнь запечатлена на видеозаписи, которую отправили властям США. Тело Перла обнаружили в мае 2002 года.

Шейх был главным подозреваемым в похищении и убийстве журналиста. Его приговорили к смертной казни в июле 2002 года. В апреле 2020 суд отменил приговор, заменив смертную казнь на тюремное заключение сроком в семь лет.