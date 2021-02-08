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Французский преподаватель вступился за обезглавленного коллегу и получил угрозы

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Преподаватель философии Дидье Лемэтр из города Трапп во французском департаменте Ивелин вступился за права Самюэля Пати — школьного учителя, обезглавленного террористом в прошлом году, — и с тех пор получает угрозы жизни. Об этом он рассказал в разговоре с Radio Sud.

После того как чеченский юноша расправился с Пати и обезглавил его из-за того, что тот рассказывал школьникам о карикатурах на пророка Мухаммеда, Лемэтр написал открытое письмо, в котором выразил поддержку республиканским ценностям и осудил исламизм. По словам преподавателя, многие ученики-мусульмане его не поняли и сочли, что он выступил против них.

К осуждению присоединились семьи студентов и другие члены магометанской общины города. Мэр города Али Рабэ, исповедующий левые взгляды, обвинил преподавателя в расизме и оскорблении чувств верующих.

Лемэтр стал регулярно получать угрозы и с тех пор ездит в колледж, в котором проработал более 20 лет, исключительно под охраной полицейских. Он считает, что «дело республики в Траппе провалилось»: преподаватели молчат, боясь за свою жизнь, более радикальные мусульмане получают все больше влияния, а более умеренные подвергаются гонениям и уезжают. Он рассказал о своей ученице, которая не желает носить хиджаб, из-за чего однокурсники относятся к ней крайне враждебно.

Вечером 16 октября прошлого года в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда — преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова. Анзоров был застрелен полицейскими при задержании.

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