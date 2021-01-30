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Во Франции предложили запретить ношение хиджаба в общественных местах

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Фото: GONZALO FUENTES / Reuters

Французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен предложила запретить в стране исламистскую идеологию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Законопроект, представленный партией, предусматривает запрещение «практики, демонстрации и публичного распространения исламистской идеологии» в кино, прессе, библиотеках и школах. Правые также предлагают распустить организации, защищающие данную идеологию и запретить соответствующие культовые места. Согласно документу, во Франции женщинам также будет запрещено носить хиджабы в общественных местах.

В октябре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа. По словам Макрона, встране были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны.

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