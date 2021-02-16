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Во Франции задумали усилить контроль над мечетями

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Фото: Antony Paone / Reuters

Французские власти задумали усилить контроль над мечетями и религиозными школами для искоренения радикализма. Голосование по соответствующему законопроекту пройдет в нижней палате парламента страны во вторник, 16 февраля, сообщает Associated Press.

В частности, документ нацелен на борьбу с многоженством и принудительными браками. Ожидается, что законопроект будет принят нижней палатой парламента, где у центристской партии президента Эммануэля Макрона большинство. Документ, скорее всего, не столкнется с сопротивлением и в сенате, где доминируют консерваторы.

Законопроект вызвал недовольство мусульман, проживающих в стране. Они считают, что документ ограничивает свободу вероисповедания, а во Франции и без того достаточно законов для борьбы с терроризмом. Противники законопроекта также заявляют, что это лишь попытка Макрона заработать политические очки среди консервативных и ультраправых избирателей в преддверии президентских выборов в следующем году.

В октябре 2020 года Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа. По словам Макрона, в стране были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны.

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