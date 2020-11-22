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Франция потребовала прекратить сравнивать Макрона с нацистами

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: POOL / Reuters

Министерство иностранных дел Франции потребовало, чтобы министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари прекратила сравнивать президента Пятой Республики с нацистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Французские власти назвали заявления пакистанской чиновницы о том, что действия Макрона по отношению к мусульманам Франции напоминают то, что делали нацисты с евреями, «шокирующими» и «оскорбительными». МИД Франции решительно осудил подобные сравнения и призвал Пакистан немедленно «исправить» высказывания своего министра.

Ранее Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции. Президент и глава МВД страны Жеральд Дарманен разработали план по борьбе с экстремизмом. По словам источников газеты Le Figaro, на совещании политики «давили» на представителей мусульманского сообщества, дабы те пошли на требования властей. Отмечается, что Макрон и Дарманен потребовали от мусульман в течение двух недель «покориться ценностям Республики в своей вере».

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