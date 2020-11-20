Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МВД страны Жеральд Дарманен разработали план по борьбе с экстремизмом. Об этом пишет Le Figaro.

По словам источников газеты, на совещании политики «давили» на представителей мусульманского сообщества, дабы те пошли на требования властей. Отмечается, что Макрон и Дарманен поставили мусульманам ультиматум: в течение двух недель они должны «покориться ценностям Республики в своей вере».

Устав предусматривает запрет на домашнее обучение, требование относиться к критике ислама как выражению свободы слова и признание французских законов выше шариата (мусульманских законов). Помимо этого, мусульманские организации не смогут получать финансирование из других стран. Подчеркивается, что эти меры направлены в первую очередь на представителей мусульманского сообщества, но будет применяться по отношению ко всем группам населения.

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В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».

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