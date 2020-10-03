Макрон представил «радикальный план» борьбы с исламским сепаратизмом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен принимать жесткие законы для борьбы с исламским сепаратизмом. Он представил план, который в том числе включает реформу школьного образования, пишет Le Point.

Начиная с 2021 года обучение на дому будет строго ограничено, школьное образование станет обязательным с трехлетнего возраста. По словам Макрона, мусульманская община во Франции представляет скорее «контр-общество», и некоторые дети-мусульмане оторваны от общества. Правительство считает, что внутренние реформы должны помочь интегрировать мигрантов в общество. Помимо этого, планируется поставить под контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование мечетей.

Отмечается, что объявление о строгом ограничении домашнего образования уже вызвало протесты в социальных сетях. Макрон признал, что это, действительно, «радикальный план», однако он необходим для «содействия интеграции ислама в республике».

Еще в апреле 2016-го премьер-министр Франции Мануэль Вальс предупредил об угрозе салафизма в стране. Он сказал, что сожалеет, что почти все теракты последних лет осуществлялись «во имя ислама» и выразил надежду, что идеологическая дискуссия не должна вестись только между исламом и обществом, но происходить и в рамках ислама.

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