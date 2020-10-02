Турция и Греция установили «горячие линии» для избежания военных столкновений

Турция и Греция установили механизм ради того, чтобы избежать открытой военной конфронтации в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится на сайте НАТО.

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, механизм деэскалации позволит сторонам избегать инцидентов и столкновений в спорных районах. Тем самым в НАТО хотят создать поле для будущих мирных переговоров.

В частности, ради того, чтобы избежать войны, между представителями Анкары и Афин установили «горячие линии» связи, которые позволят оперативно реагировать на происшествия в море.

Противоречия между Турцией и Грецией из-за побережья в Восточном Средиземноморье связаны с правом на бурение шельфа. В Евросоюзе угрожают Анкаре санкциями за нелегальную буровую деятельность. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, говорит, что это Афины не соблюдают договоренность с Анкарой. По его словам, Греция сама возобновила буровые работы вопреки соглашениям. Из-за обострения ситуации в середине августа Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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