Евросоюз не принял санкции против Турции за ее действия в Восточном Средиземноморье. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, его цитирует ТАСС.

«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром», — отметил он.

Утверждается, что Брюссель готов ввести санкции против Анкары в любой момент, если та не прекратит «односторонние провокации в отношении Кипра».

21 сентября сообщалось, что в Евросоюзе не смогли прийти к единогласному одобрению санкций, в том числе против руководства Белоруссии, из-за властей Кипра. Они настаивают на том, чтобы одновременно были введены ограничения против правительства Турции.

Противоречия между Турцией и Грецией из-за побережья в Восточном Средиземноморье связаны с правом на бурение шельфа. В Евросоюзе угрожают Анкаре санкциями за нелегальную буровую деятельность. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, говорит, что это Афины не соблюдают договоренность с Анкарой. По его словам, Греция сама возобновила буровые работы вопреки соглашениям. Из-за обострения ситуации в середине августа Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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