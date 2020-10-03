Германия раскрыла роль Европы и СССР в воссоединении страны

Глава МИД Германии раскрыл роль Европы, США и СССР в воссоединении страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

В статье, посвященной Дню германского единства, он заявил, что без доверия европейских и американских партнеров, а также руководства Советского Союза воссоединения Германии было бы политически невозможно.

Руководитель ведомства также вспомнил, как в Восточной Германии сотни тысяч людей выходили на улицы и принимали участие в демонстрациях за свободу. «И в Центральной и Восточной Европе женщины и мужчины вышли на улицы и, благодаря своему стремлению к свободе, сровняли с землей стены и колючую проволоку», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил правительство ФРГ с Днем германского единства. Российский лидер направил поздравительную телеграмму президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре») был подписан в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Он юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами». Согласно его условиям, страны-союзницы во Второй мировой войне отказывались от своих прав в отношении Германии.