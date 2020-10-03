Путин поздравил Меркель с Днем германского единства

Президент России Владимир Путин поздравил правительство ФРГ с Днем германского единства. Об этом говорится на сайте Кремля.

Российский лидер направил поздравительную телеграмму президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель. В пресс-службе отметили, что Путин «подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами»: в частности, в актуальных вопросах, касающихся двусторонней и международной повестки дня.

Германия в субботу, 3 октября, в 30-й раз отмечает национальный праздник — День германского единства. В полночь 3 октября 1990 года остановили работу государственные институты Германской Демократической Республики (ГДР), которая прекратила свое существование. Территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года.

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре») был подписан в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Он юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами». Согласно его условиям, страны-союзницы во Второй мировой войне отказывались от своих прав в отношении Германии.