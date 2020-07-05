Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Российский лидер направил поздравительную телеграмму, отметил представитель Кремля.
4 июля отмечается День принятия Декларации независимости в США. По традиции, в этот день американцы запускают фейерверки, встречаются с родственниками и жарят барбекю. Тем временем политики выступают с торжественными обращениями к избирателям.
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