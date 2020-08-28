Меркель раскрыла детали беседы с Путиным по Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла детали беседы с президентом России Владимиром Путиным, во время которой они обсуждали ситуацию в Белоруссии, ее цитирует Reuters.

«Я говорила [ему] о том, что в вопросе Белоруссии необходимо уважать суверенитет страны, люди должны иметь возможность идти своим путем», — подчеркнула канцлер. По ее словам, она также пыталась поговорить с президентом республики Александром Лукашенко, однако он не взял трубку.

Меркель выразила надежду, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию. По мнению лидера Германии, нынешняя ситуация в республике отличается от того, что произошло в Восточной Германии в 1989 году, поскольку «тогда СССР не вмешивался в происходящее».

Так канцлер отреагировала на заявление Путина о том, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, это было сделано по просьбе Лукашенко.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Фрагмент стены длиной 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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