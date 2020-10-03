В Германии поблагодарили Буша и Горбачева в День немецкого единства

В Германии поблагодарили 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и советского лидера Михаила Горбачева 3 октября, в День немецкого единства. Воссоединение Германии было бы немыслимо без поддержки СССР, США, Великобритании и Франции. Такое мнение выразил РИА Новости вице-президент бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) от фракции «Свободная демократическая партия» (FDP).

«Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву. Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий», — заявил Кубики.

Германия в субботу, 3 октября, в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года прекратили работу государственные институты Германской Демократической Республики (ГДР), которая прекратила свое существование. Территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года.

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» (Договор «Два плюс четыре») был подписан в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Он юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами». Согласно его условиям, страны-союзницы во Второй мировой войне отказывались от своих прав в отношении Германии.