Раскрыты истинные интересы России в Ливии

В Ливии Москва в первую очередь заинтересована в удержании контроля над местными нефтяными месторождениями, а не в приходе к власти фельдмаршала Халифы Хафтара и Ливийской национальной армии (ЛНА), которым она оказывает поддержку. Истинные мотивы России раскрыло The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, о подобных интересах Кремля свидетельствуют действия наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Ранее они захватили одно из крупнейших нефтяных месторождений Ливии Эс-Сидер, которое являлось одним из главных источников доходов для оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС). Также добычу там вели американские корпорации Hess и ConocoPhillips и испанская Repsol. Данное решение наемники приняли самовольно, без согласования с ЛНА.

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«Когда российские силы взяли под контроль нефтяное месторождение по собственному желанию, Москва убедительно доказала, что находится в Ливии не для того, чтобы поддержать президентство Хафтара», — пишет The Jerusalem Post. По мнению издания, таким образом Россия надеется защитить свои инвестиции в Ливии и остаться в выигрыше вне зависимости от того, кто в итоге придет к власти в стране.

Другие союзники Хафтара также оказывают ему поддержку вовсе не из личных симпатий, подчеркивает издание. Так, главной целью Франции является ликвидация террористических группировок в регионе, а Египта — борьба с религиозно-политической организацией «Братья-мусульмане» (признана террористической как Каиром, так и Москвой), которая имеет большой вес в Ливии.

В то же время подобные действия российской ЧВК и других сторон не способствуют разрешению конфликта, а, наоборот, приводят к его эскалации, подчеркивает The Jerusalem Post.

В конце июня стало известно, что российские наемники вторглись на крупнейшее ливийское месторождение нефти в Эш-Шарара. США и Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) выразили свое возмущение по этому поводу и заявили, что действия бойцов ЧВК напрямую угрожают суверенитету и благосостоянию Ливии.

В Ливии после убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.