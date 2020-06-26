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Российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии

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Фото: Reuters

Российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) на странице в Facebook.

Отмечается, что нефтяная корпорация Ливии глубоко обеспокоена присутствием российских и других иностранных наемников на месторождении. Известно, что вечером 25 июня 2020 года колонна автомобилей въехала на месторождение и встретилась с представителями охраны объектов NOC. Председатель нефтяной корпорации заявил, что «ливийская нефть предназначена для ливийского народа», отвергнув все попытки иностранцев помешать возобновлению добычи нефти.

17 июня Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

9 июня уже сообщалось, что загадочные вооруженные силы вторглись на Эш-Шарара, пытаясь остановить ее добычу. Тогда на месторождение вошли некие силы под руководством командира Мухаммада Халифа, который представляется главой «охраны нефтяных объектов на юге». Он приказал немедленно остановить добычу. Нефтяная корпорация при этом заставила своих сотрудников продолжать работу. Предположительно, ту атаку могли предпринять силы Хафтара.

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