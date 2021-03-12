Подросток повздорил с учителем и решил его зарезать

Учащийся лицея во французском городе Мец повздорил с учителем и решил его зарезать. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Подросток пронес в школу нож, а позже сам позвонил в полицию и сообщил, что хочет убить учителя. Школьника задержали и поместили под стражу. По информации телеканала, в деле нет религиозной или террористической подоплеки. Речь идет о конфликте, связанном с учебой.

В октябре 2020 года 18-летний чеченец Абдулах Анзоров обезглавил учителя истории из-за лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда, подкараулив того у колледжа. Видео и фотографиями расправы он поделился в соцсетях и мессенджерах. В частности, Анзоров отправил их в некие чеченские каналы в Telegram, в которых собираются сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позже террориста застрелили.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. По его словам, педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».