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Путин заявил о готовности восстанавливать связи с ЕС при определенном условии

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном готовность Москвы восстанавливать связи с Европейским союзом (ЕС), если к этому будет проявлена встречная заинтересованность. Об этом сообщает ТАСС.

Во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями насчет положения дел в отношениях между Москвой и ЕС. Российский президент вновь подчеркнул, что Москва готова к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с Евросоюзом.

Российский президент и европейские лидеры в ходе беседы также обсудили перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в Евросоюзе.

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