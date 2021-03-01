Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса

Российские вакцины будут эффективно работать против мутаций коронавируса, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в понедельник, 1 марта.

«Имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», — сказал он на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

По его словам, это показали испытания.

В свою очередь Скворцова сообщила главе государства, что у россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса. Она подчеркнула, что в целом они не влияют на течение болезни. Она также добавила, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» эффективны против данных мутаций.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против южноафриканской, британской и бразильской мутаций SARS-CoV-2.

В РФ для вакцинации от COVID-19 сейчас доступны две вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Последняя стала первой зарегистрированной в мире вакциной против короанавируса на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. «ЭпивВакКорона» — пептидная вакцина с искусственно синтезированными белками.