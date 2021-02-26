Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможности поставок в Австрию вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 26 февраля.

Стороны обсудили также налаживание совместного производства «Спутника V». «В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

Ранее в пятницу стало известно, что во Вьетнаме разрешили применение «Спутника V» в экстренных случаях. Ханой введет переговоры с Москвой о поставке 60 миллионов доз российского препарата.

18 февраля власти Черногории получили первые две тысячи доз «Спутника V». Предполагается, что в первую очередь российскую прививку получат работники сферы здравоохранения.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания продолжается с 5 декабря прошлого года. Первыми прививка была доступна гражданам из групп риска, в частности медикам, позднее она стала доступна всем желающим.