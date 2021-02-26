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Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

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Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press

Во Вьетнаме разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство страны.

К настоящему моменту в стране была одобрена только вакцина AstraZeneca.

Отмечается, что, по словам министра здравоохранения Вьетнама Нгуена Тханя Лонга, Ханой введет переговоры с Москвой о поставке 60 миллионов доз российского препарата. Также в стране введут переговоры с компанией Pfizer о закупке в 2022 году 30 миллионов доз их вакцины.

В Сан-Марино началась вакцинация от коронавируса «Спутником V». секретарь по вопросам здравоохранения и социальной безопасности республики Роберто Чаватта рассказал, что первые прививки будут сделаны местным врачам. Вакцинация будет проходить на добровольной основе.

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