В Белоруссии рассказали о вакцинации «Спутником V»

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии, главный государственный санитарный врач страны Александр Тарасенко рассказал о вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в республике в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных «Спутником V» на данный момент не зафиксировано. Да, реакции были — катаральные, субфебрильная температура, слабость, но проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось, и это на самом деле так», — отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии российским препаратом «Спутник V» началась в январе 2021 года. Минздрав страны закупил в России 100 тысяч доз препарата, он распространяется среди граждан бесплатно.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет разрабатывать собственный вариант вакцины от коронавируса. По его словам, разработка препарата обойдется в 5 миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).

Только важное и интересное — у нас в Facebook



