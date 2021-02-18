Черногория получила первую партию вакцины «Спутник V»

Власти Черногории получили первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Две тысячи доз препарата лично передала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Об этом сообщает РИА Новости.

Сербский премьер вылетела вечером в среду, 17 февраля, в Подгорицу. В аэропорту ее встретил черногорский премьер Здравко Кривокапич. Скоро в Черногорию прибудет партия в еще две тысячи доз российской препарата для ревакцинации, уточнила Брнабич. Она предположила, что препарат может быть применен для работников сферы здравоохранения, работающих «на переднем крае».

Кроме того, в минздраве Черногории сообщили о переговорах с представителями правительства России и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины Спутника V из России напрямую.

До этого вакцинация от коронавируса в Черногории не проводилась из-за отсутствия препарата для иммунизации. Разрешение на импорт российского препарата выдал Институт лекарств и медицинских средств Черногории 11 февраля в соответствии с решением правительства страны.

Ранее разработчики «Спутника V» предложили ускорить массовые поставки вакцины в ЕС, задействовав производственные мощности в Европе после того, как препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.