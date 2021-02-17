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Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок в ЕС

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ускорить ее массовые поставки в ЕС, задействовав производственные мощности в Европе после того, как препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом говорится в Twitter-аккаунте разработчика вакцины.

Как следует из сообщения, между разработчиками «Спутника V» и EMA есть договоренность о начале масштабных поставок препарата в Евросоюз после его одобрения агентством и завершения массовой вакцинации россиян в июне 2021 года. «Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят убедиться в качестве российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», прежде чем сертифицировать и начинать ее закупку для использования в Евросоюзе. По ее словам, российская лаборатория должна сделать запрос, а затем представители европейских здравоохранительных организаций получат доступ на производство вакцины и удостоверятся в том, что она безопасна.

Заявку одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Ранее в феврале в ЕМА сообщили, что дали возможность для подачи заявки, а Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подал заявку, однако на Западе ее пока не получили.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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