Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Процедура одобрения новых вакцин занимает несколько месяцев, несмотря на то, что она и так была значительно ускорена из-за пандемии. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Уточняется, что стандартная продолжительность оценки лекарственных препаратов составляет порядка 210 рабочих дней, а из-за перерывов на запрос и получение уточняющей информации процедура может занять год. Сейчас этот срок сократили до 150 рабочих дней, при этом этот период можно продолжительно сократить, если разработчик будет делиться информацией на всех этапах разработки препарата.

В начале февраля в ЕМА сообщили, что разработчик «Спутник V» прошел научную консультацию и может готовить заявку на разрешение реализации вакцины на территории Евросоюза. Однако, уточнил регулятор, научная консультация не является предварительной оценкой преимуществ и рисков препарата, и не гарантирует, что препарат получит разрешение. Однако в случае

поддержки заявки ЕМА рекомендует ее Еврокомиссии, которая и принимает окончательное решение.

Ранее 26 февраля в Сан-Марино объявили о начале вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По словам секретаря по вопросам здравоохранения и социальной безопасности республики Роберто Чаватты, первые прививки будут сделаны местным врачам. Вакцинация будет проходить на добровольной основе. Чаватта уточнил, что граждане Италии не смогут получить препарат в Сан-Марино, они должны будут вакцинироваться в своем государстве. Сан-Марино сперва заключило соглашение о поставке вакцин с Италией. Однако с 27 декабря, когда в 27 странах Евросоюза началась прививочная кампания, в республику не поступило ни одной одобренной в ЕС вакцины. Первые же дозы российского препарата были доставлены в Сан-Марино 23 февраля.

25 февраля стало известно, что стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в два раза — с 1942 до 866,81 рубля за два компонента, без учета налога на добавленную стоимость. Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что цена остается общей для всех производственных площадок. Снизить ее стало возможным благодаря отработке и оптимизации промышленного производства, а также увеличению объемов.