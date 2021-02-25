Предельную цену на «Спутник V» снизили в два раза

Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в два раза — с 1942 до 866,81 рубля за два компонента, без учета налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, передает ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что цена остается общей для всех производственных площадок. Снизить ее стало возможным благодаря отработке и оптимизации промышленного производства, а также увеличению объемов.

Накануне сообщалось, что Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V». До этого в Мексике начали вакцинацию пожилого населения российским препаратом.

Месяц назад Мантуров утверждал, что в первые три месяца 2021 года удастся произвести порядка 33 миллионов доз вакцины. На тот момент было выпущено 6,5 миллиона доз.

Вакцина «Спутник V» производства центра имени Гамалеи получила регистрацию Минздрава России в августе 2020 года. Она стала первой в мире зарегистрированной разработкой.