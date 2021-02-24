«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране

Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили ТАСС в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Агентство по регулированию в здравоохранении Гондураса разрешило препарат к применению в рамках ускоренной процедуры. «"Спутник V" — это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва готова поддержать партнеров «для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире».

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Ранее в Мексике стартовала вакцинация пожилого населения от COVID-19 российским препаратом. «Спутник V» одобрили в стране в начале февраля. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное применение в стране препарата от коронавируса.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.