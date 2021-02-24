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В Мексике стартовала вакцинация «Спутником V»

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В Мексике стартовала вакцинация пожилого населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», об этом сообщает РИА Новости.

Первым прививку получил 72-летний Франсиско Бетансо. Он рассказал журналистам, что после укола чувствует себя хорошо и ждет второй дозы препарата. Мексиканец также отметил, что врачи посоветовали всем пациентам отдыхать в течение 48 часов после процедуры.

По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, вакцинация началась утром 24 февраля в шести специальных центрах, расположенных в трех районах города. В первую очередь препарат получат люди старше 60 лет по предварительной записи. Ежедневно вакцинацию будут проходить порядка пяти тысяч человек.

Российскую вакцину одобрили в Мексике в начале февраля. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное применение в стране препарата от COVID-19.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса.

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