В Швейцарии назвали хитом вакцину «Спутник V»

Одна из крупнейших газет Швейцарии Neue Zurcher Zeitung (NZZ) назвала вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» хитом экспорта, сообщает РИА Новости.

Речь идет о статье, посвященной низкому темпу вакцинации в России на фоне большого спроса на препарат за рубежом.

«Спрос на вакцину по всему миру велик, особенно после того, как эффективность вакцины показала 92 процента», — пишет NZZ. Далее говорится о данных Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), согласно которым «Спутник V» превосходит продукцию Biontech/Pfizer и Moderna.

Ранее 24 февраля стало известно, что российскую вакцину испытали в Японии. Испытания показали эффективность в более чем 94 процента.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».